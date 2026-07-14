Il Milan sta cercando un sostituto per Fofana, che sta per lasciare il club. La società ha già effettuato un primo sondaggio per individuare un possibile nuovo centrocampista. Nel frattempo, il calciomercato estivo prosegue con l'acquisto di due giocatori in ruoli chiave, rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. La società ha comunicato di aver avviato le trattative per rafforzare la squadra in alcune zone strategiche.

Continua il calciomercato del Milan: i rossoneri hanno iniziato la campagna di rinforzi estiva con due colpi importantissimi in due ruoli fondamentali. Prima i 70 milioni per Ramos (che sarà la punta titolare), poi i 30 milioni per Gila (che sarà uno dei tre pilastri difensivi dei rossoneri). Per i prossimi colpi si potrebbe dover aspettare ancora, ma i rossoneri potrebbero pensare già ad alcuni profili interessanti: come riportato da Tuttomercatoweb, c'è stato un sondaggio del Milan per Gorby. Chieste informazioni al Braga per il centrocampista franco-haitiano classe 2002. Il giovane mediano del club portoghese potrebbe essere un obiettivo in caso di cessione di Fofana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Fofana in uscita: il Milan ha sondato già il suo sostituto. Ecco chi è

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