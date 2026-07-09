Il Milan annuncia l’arrivo di Edoardo Zanaga, giovane calciatore che si unirà alla rosa del settore giovanile. Zanaga, centrocampista, si distingue per le sue capacità tecniche e fisiche. È stato inserito nel progetto di sviluppo del settore giovanile del club, con l’obiettivo di crescere e integrarsi nelle squadre di categoria. La società ha confermato l’ingaggio senza fornire dettagli sul contratto o sulla durata.

Il Milan continua con il suo nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina e Gerry Cardinale in prima linea. Non solo la prima squadra per la quale sono arrivati già Ramos e Gila, il Milan lavora anche per il settore giovanile e per il Milan Futuro: un progetto che resta molto importante per i rossoneri con l'obiettivo di fare crescere al massimo i giovani talenti presenti già in rosa per il Diavolo. L'obiettivo primario è quello di giocare in prima squadra, come è successo per Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, che è diventato titolare. Calciomercato Milan Futuro: l'esclusiva di Nicolò Schira su Zanaga. Il giornalista Nicolò Schira parla del mercato del Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Futuro, in arrivo il giovane Edoardo Zanaga: ecco chi è, ruolo e come gioca

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