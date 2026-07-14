Milan Cardinale obiettivo vincere | ecco perché è convinto della scelta Amorim

Il patron del Milan è arrivato a Milanello con un elicottero, ha incontrato la squadra e ha accolto il nuovo acquisto Ramos. La sua presenza ha segnato l'inizio del raduno, con l’obiettivo di vincere. Cardinale ha espresso fiducia nella scelta dell’allenatore Amorim, ritenendo che possa contribuire al successo della squadra. La giornata è proseguita con l’arrivo dei giocatori e i primi allenamenti.

Uno dei momenti salienti del primo giorno di raduno del Milan a Milanello è senza dubbio l'arrivo di Gerry Cardinale: il patron del Diavolo è arrivato con il suo elicottero, ha parlato con la squadra e poi ha accolto anche l'arrivo a sorpresa di Ramos ( qui tutti i dettagli ). Il numero uno del Milan ha lasciato poi il centro sportivo rossonero alle 17 circa, poco prima dell'allenamento aperto al pubblico della squadra di Ruben Amorim. promowebapp Le ambizioni di Cardinale e il nuovo spogliatoio rossonero. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Cardinale spera che l’atmosfera a Milanello sia cambiata rispetto al finale della scorsa stagione. Con Amorim è convinto che arriverà un calcio offensivo e dominante e che anche lo spogliatoio sarà più unito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Milan, inizia l'era Cardinale: i retroscena dietro la scelta di azzerare tutto

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Temi più discussi: Gerry Cardinale fissa gli obiettivi del Milan e punta a essere più presente: Dobbiamo giocare per vincere, non evitare di perdere; Le parole di Gerry Cardinale: Nuovo corso, vogliamo vincere attaccando e abbiamo lavorato per farlo; Amorim si presenta al Milan: L'obiettivo è dominare il campionato. Allegri? Lo rispetto, ma...; Il cambio di passo al Milan si è visto nella presentazione di Amorim. Basterà.

Sono cambiate tante cose. L'obiettivo era rivedere l'organizzazione, ci sarà molto di nuovo. Bisogna riportare il #Milan al suo glorioso passato. Noi giochiamo per vincere, non solo per non perdere. Deve essere un calcio entusiasmante. Gerry #Cardinale x.com

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