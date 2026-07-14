Un allenatore portoghese a Milano ha commentato la differenza tra sé e un suo collega, Mourinho. Ha affermato che il suo stile e il suo approccio sono completamente diversi rispetto a quello dell'ex allenatore portoghese. La frase è stata pronunciata in risposta a un paragone tra i due, spesso fatto in relazione alle loro esperienze recenti e ai modi di lavorare. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni sui metodi e le caratteristiche dei tecnici portoghesi in città.

Il fantasma di Josè Mourinho aleggia su ogni allenatore portoghese che sbarca a Milano, specialmente se quel tecnico ha avuto un passato recente a Manchester. Nella sua conferenza stampa di presentazione, andata in scena oggi pomeriggio, Rúben Amorim, nuovo allenatore del Milan, ha dovuto affrontare il paragone Più ingombrante della sua carriera: quello con l'ex allenatore dell'Inter. Milan, Amorim: "Diverso da Mou, ma spero di vincere". Alla domanda se il suo approccio alla ventura rossonera sarà simile a quello dello special one il nuovo allenatore del Milan ha risposto con grande maturità blindando la propria unicità ed evitando ulteriori paragoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Amorim e il paragone con Mourinho: "Completamente diverso da lui"

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