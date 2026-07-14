micro drama le mini serie da guardare sullo smartphone

Le micro-serie, nate in Cina come «duanju», sono diventate un fenomeno globale. Queste fiction ultra brevi sono progettate per essere viste sullo smartphone e nel 2025 hanno generato oltre 11 miliardi di dollari di fatturato. La loro diffusione ha portato a una crescita rapida del settore, con numerosi produttori e piattaforme che investono in questo formato. La tendenza si conferma come un segmento in espansione nel mercato dell’intrattenimento digitale.

Nate in Cina con il nome di «duanju», queste fiction ultra brevi si sono trasformate in un'industria globale che nel 2025 ha superato gli 11 miliardi di dollari di fatturato. A guidare questa corsa sono due app che si contendono il trono: ReelShort e soprattutto DramaBox, il colosso cinese di proprietà di Dianzhong Technology che nella prima metà del 2025 ha registrato una media di 44 milioni di utenti attivi mensili, superando piattaforme decisamente più blasonate. Come funziona il meccanismo del micro drama Il formato è tanto semplice quanto efficace. Ogni episodio si apre con quella che i produttori cinesi chiamano la «detonazione»,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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