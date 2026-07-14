Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme da sei mesi e sono molto felici. Lei ha dichiarato di dormire bene, mostrando serenità nella relazione. Non ci sono annunci ufficiali su progetti di matrimonio, ma la coppia sembra molto affiatata. La loro frequentazione è stata confermata pubblicamente, e i due appaiono spesso insieme sui social.

Stanno insieme da appena 6 mesi ma Michelle Hunziker al fianco di Giulio Berruti è felice come non lo era da tempo tanto da pensare alle possibili nozze “Ci dormo benissimo. Adesso qualcuno penserà: madonna, poteva dire mille altre cose. Non sa quanto sia importante riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo per me,che ho bisogno del mio spazio, anche a letto. Significa che ci sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta”. Infatti ammette che“oggi in un compagno cerco questo: la pace, la serenità, la complicità”. Esull’invito al matrimonio, la showgirl garantisce che c’è già stato l’invito ma che “Giulio, per grande eleganza e delicatezza verso la famiglia, ha preferito raggiungerci dopo il matrimonio, il 5 mattina”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Michelle Hunziker innamorata pazza di Giulio Berruti: pronta di nuovo alle nozze?

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