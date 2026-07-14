Michael | un biopic solo luci e niente ombre – Recensione
Nel film, un dettaglio visivo presente prima dei titoli di testa permette di capire subito il tono dell’opera, che si concentra su aspetti luminosi e positivi della vita del protagonista. La narrazione si focalizza su momenti di successo e di realizzazione, evitando di approfondire eventuali ombre o aspetti più complessi della sua esperienza. La scelta stilistica e narrativa si traduce in un ritratto che privilegia l’immagine di un personaggio sempre in luce, senza mostrare lati oscuri o contrasti significativi.
Basterebbe un singolo dettaglio, che fa la sua comparsa già a precedere i titoli di testa, per comprendere immediatamente a quale tipo di operazione ci si trova davanti con Michael: il logo vistoso della Optimum Productions, la società che fu di proprietà dello stesso Michael Jackson, campeggia in apertura, come una sorta di avvertimento su quanto avverrà nelle restanti due ore di visione. Il film diretto da Antoine Fuqua, i cui tempi di un grande cult quale Training Day (2001) sembrano lontani anni luce, riesce nell’impresa tutt’altro che invidiabile di essere non soltanto prevedibile ma anche “latitante” nel nascondere molti lati oscuri di un personaggio che ha sicuramente fatto la storia della musica che celava molte ombre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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A Sense Of Dread - Trailer
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