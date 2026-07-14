Michael | un biopic solo luci e niente ombre – Recensione

Notizia in breve

Nel film, un dettaglio visivo presente prima dei titoli di testa permette di capire subito il tono dell’opera, che si concentra su aspetti luminosi e positivi della vita del protagonista. La narrazione si focalizza su momenti di successo e di realizzazione, evitando di approfondire eventuali ombre o aspetti più complessi della sua esperienza. La scelta stilistica e narrativa si traduce in un ritratto che privilegia l’immagine di un personaggio sempre in luce, senza mostrare lati oscuri o contrasti significativi.