Michael Olise ha vinto il Mondiale dello Stile

Da gqitalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un sondaggio tra i follower di GQ Italia ha eletto Michael Olise il calciatore più stiloso dei Mondiali. La vittoria è arrivata sulla base delle preferenze espresse online, senza coinvolgimento diretto dei partecipanti nella votazione. Olise si è distinto per il suo stile, superando altri giocatori in classifica. La premiazione si basa esclusivamente sui gusti dei fan, senza ulteriori valutazioni ufficiali o riconoscimenti formali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Michael Olise è il giocatore più stiloso dei Mondiali, la speciale giuria composta dai followers di GQ Italia lo ha incoronato come calciatore più cool di tutta la competizione. Non solo protagonista in campo: turno dopo turno, i lettori hanno eliminato un tabellone pieno di outfit che a inizio Mondiale sembravano imbattibili, per arrivare a un verdetto arrivato piuttosto netto Chi ha seguito Olise anche durante la sua stagione al Bayern Monaco un po' se lo aspettava. Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 202526 Semi Final First Leg. PARIS, FRANCE - APRIL 28: (EDITORS NOTE: Image contains profanity). Michael Olise... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

michael olise ha vinto il mondiale dello stile
© Gqitalia.it - Michael Olise ha vinto il Mondiale dello Stile
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

France Hasn't Lost to Paraguay Since 1958... Tonight Could Change That

Video France Hasn't Lost to Paraguay Since 1958... Tonight Could Change That

Notizie e thread social correlati

Michael Olise può vincere il Pallone d’Oro, sostiene l’ex tecnico che ha salvato la stella della Francia dopo essere stato scartato da Arsenal, Chelsea e Manchester CityUn ex allenatore ha dichiarato che Michael Olise potrebbe vincere il Pallone d’Oro.

Le WAGs dei Mondiali 2026 hanno già vinto la partita dello stile: i look di mogli e fidanzate sugli spaltiDurante i Mondiali di calcio 2026, le mogli e fidanzate dei giocatori si distinguono per i loro look sugli spalti.

Temi più discussi: Perché Olise nato a Londra ha scelto la Francia senza esserci mai stato: l'amore per la mamma; Michael Olise ha vinto il Mondiale dello Stile; Olise, scatti brucianti anche in auto: costa una fortuna; I gol e gli assist di Michael Olise nella stagione 2025/26.

michael olise michael olise ha vintoMondiali 2026: Balogun sì, Olise no. La decisione della FIFA irrita i tifosiNiente bis del caso Balogun: dopo lo scandalo esploso negli scorsi giorni per l’annullamento della squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, espulso nella partita contro la Bosnia, la Commissione ... sportal.it

michael olise michael olise ha vintoPerché Olise nato a Londra ha scelto la Francia senza esserci mai stato: l'amore per la mammaNato a Londra da padre nigeriano e madre algerina, oggi al Bayern: Olise non ha mai vissuto né giocato in Francia, eppure ha rifiutato Inghilterra, Nigeria e Algeria per vestire i Bleus. È lui la vera ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web