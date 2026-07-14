michael olise ha vinto il mondiale dello stile

Un sondaggio tra i follower di GQ Italia ha eletto Michael Olise il calciatore più stiloso dei Mondiali. La vittoria è arrivata sulla base delle preferenze espresse online, senza coinvolgimento diretto dei partecipanti nella votazione. Olise si è distinto per il suo stile, superando altri giocatori in classifica. La premiazione si basa esclusivamente sui gusti dei fan, senza ulteriori valutazioni ufficiali o riconoscimenti formali.

Michael Olise è il giocatore più stiloso dei Mondiali, la speciale giuria composta dai followers di GQ Italia lo ha incoronato come calciatore più cool di tutta la competizione. Non solo protagonista in campo: turno dopo turno, i lettori hanno eliminato un tabellone pieno di outfit che a inizio Mondiale sembravano imbattibili, per arrivare a un verdetto arrivato piuttosto netto Chi ha seguito Olise anche durante la sua stagione al Bayern Monaco un po' se lo aspettava. Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 202526 Semi Final First Leg. PARIS, FRANCE - APRIL 28: (EDITORS NOTE: Image contains profanity). Michael Olise... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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France Hasn't Lost to Paraguay Since 1958... Tonight Could Change That

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