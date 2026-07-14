Mi stavo fermando le ultime parole del 26enne ucciso dagli agenti anti migranti in Usa | non era l’obiettivo

Notizia in breve

Joan Sebastian Guerrero, 26 anni, cittadino colombiano, è stato ucciso dagli agenti dell’Ice in Maine durante un blitz. Le autorità hanno riferito che Guerrero non era l’obiettivo principale dell’operazione. Secondo le testimonianze, avrebbe detto “Mi stavo fermando” prima di essere colpito. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto.