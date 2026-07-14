Mi stavo fermando le ultime parole del 26enne ucciso dagli agenti anti migranti in Usa | non era l’obiettivo
Joan Sebastian Guerrero, 26 anni, cittadino colombiano, è stato ucciso dagli agenti dell’Ice in Maine durante un blitz. Le autorità hanno riferito che Guerrero non era l’obiettivo principale dell’operazione. Secondo le testimonianze, avrebbe detto “Mi stavo fermando” prima di essere colpito. L’incidente è avvenuto in una zona residenziale, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto.
Joan Sebastian Guerrero il 26enne cittadino colombiano ucciso dagli agenti anti migranti Ice in Usa a Biddeford, nel Maine, non era l’obiettivo del blitz. Ucciso davanti casa mentre andava al lavoro, lascia moglie e figlia di 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Migranti.
Notizie e thread social correlati
“La figlia con lo zainetto rosa e il corpo a terra”: 26enne colombiano ucciso dall’Ice negli Usa, non era lui l’obiettivoUn agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha ucciso un 26enne colombiano nel Maine.
Le parole di Pulisic dagli USA fanno sorridere anche il Milan: "Mi sento bene"Dal ritiro della Nazionale statunitense, Christian Pulisic ha dichiarato di sentirsi bene e di essere tornato in forma.