meteo a quanto arriveranno le temperature

Le temperature in Italia stanno raggiungendo i 42 gradi a causa dell'anticiclone nordafricano che si è ristabilito sulla Penisola. Dopo giorni di temporali su Nord e Centro, il caldo intenso si sta consolidando, portando condizioni di grande caldo in diverse regioni.

L'Italia si prepara a fare i conti con il momento più duro della sua estate. L'anticiclone di matrice nordafricana, che nei giorni scorsi aveva lasciato spazio a qualche temporale su Nord e Centro, è tornato a occupare stabilmente la Penisola, spingendo le temperature verso valori che in alcune zone sfiorano i 42 gradi. Le notti tropicali sono ormai la norma nelle grandi città, dove il termometro fatica a scendere sotto i 25 gradi anche dopo il tramonto. Non è solo una questione di numeri: l'afa, soprattutto al Nord, rende il caldo ancora più difficile da sopportare, trasformando anche le ore serali in un supplizio per chi vive nei centri urbani o lungo le coste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Hot and dry ahead of milder temperatures on the way

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