Il centrocampista Fofana è in uscita dal Milan, con un obiettivo di mercato già definito. Nel frattempo, c’è un interesse concreto per il difensore portoghese Antonio Silva, che potrebbe trasferirsi in rossonero. La sessione di calciomercato prosegue con aggiornamenti su trattative e possibili acquisizioni, mentre il club monitora anche altre opportunità di mercato. La giornata è dedicata a seguire gli sviluppi riguardanti le cessioni e gli acquisti in vista della prossima stagione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 14 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Fofana in uscita: ecco l'obiettivo. Occasione Antonio Silva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato Milan LIVE | Fofana in uscita: ecco l'obiettivo. Le ultime

Mercato Milan Live | Chiuso Gonçalo Ramos. Obiettivo António SilvaIl Milan ha concluso l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG, rispondendo alle richieste dell’allenatore Ruben Amorim.

Temi più discussi: Milan, inizia il ritiro: nuovi volti e calciomercato, tutte le news; Calciomercato Milan, quanti nomi in bilico: da Loftus-Cheek a Leao, il punto sulle cessioni; Milan, grandi manovre a centrocampo: chi resta, chi va e chi è in bilico; Come cambia il centrocampo del Milan con Amorim, Modric e Rabiot fondamentali: chi può partire tra Jashari, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek.

#Fofana in uscita: il #Milan ha sondato già il suo sostituto. Ecco chi è #calciomercato #SempreMilan x.com

Fofana in ritiro ma resta sul mercato: gli ultimi aggiornamenti e la cifra che chiede il MilanIl momento tanto atteso è arrivato. Oggi il Milan inaugurerà ufficialmente la stagione 2026/27 con il tradizionale raduno a Milanello, primo appuntamento di un'annata che dovrà segnare una netta inver ... milannews.it

[Milan] sta cercando di creare un gruppo di lavoro in stile NBA, con l'allenatore, il responsabile del calcio e il direttore sportivo non necessariamente collegati tra loro. Milan sta cercando di portare professionisti individuali che hanno avuto un'esperienza di suc reddit

Milan, Fofana finisce sul mercato: con 25 milioni può partire. Amorim ha altre ideeYoussouf Fofana è tutt'altro che certo di rimanere al Milan: per il nuovo ciclo di rinascita rossonera, Ruben Amorim ha altre idee e il francese è sul mercato. Prezzo e situazione al momento Scatta fi ... tuttomercatoweb.com