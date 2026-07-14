Mercato Milan LIVE | Fofana in uscita | ecco l' obiettivo Le ultime

Il centrocampista Fofana è in uscita dal Milan. L'obiettivo di mercato del club è di trovare una nuova sistemazione per il giocatore. La sessione di mercato prosegue e si attendono sviluppi sulle trattative in corso. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata riguardo alla cessione. La società segue da vicino la situazione e valuta le opzioni disponibili. La finestra di mercato rimane aperta fino a fine luglio, con possibili aggiornamenti nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 14 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora il Diavolo è in fase di riflessione. L'impressione è che i rossoneri aspetteranno la fine dei Mondiali per completare la rosa, che necessita ancora di 4-5 innesti di ottimo livello e che, nel frattempo, si concentreranno sulla cessione dei giocatori non più ritenuti utili al progetto tecnico di Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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