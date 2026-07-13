Alle ore 14 di oggi, lunedì 13 luglio, scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla nuova legge elettorale. L'esame della proposta alla Camera riprenderà martedì 14 luglio. Tra gli emendamenti in discussione, vi è anche una proposta relativa alle preferenze. La legge elettorale è in fase di revisione e sarà oggetto di ulteriori valutazioni nelle prossime ore.

Alle ore 14 di oggi, lunedì 13 luglio, scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla nuova legge elettorale, il cui esame alla Camera riprenderà martedì 14 luglio. Secondo quanto filtra da fonti di maggioranza, Fratelli d’Italia assieme a Noi Moderati e all’ Unione di Centro depositerà un emendamento che prevede il capolista bloccato e a seguire la possibilità di mettere fino a tre preferenze di cui una di genere tra i sei nomi già scritti sulla scheda che saranno alternati in ordine di genere. Una proposta, questa, volta anche a raccogliere precedenti proposte delle attuali opposizioni, ma – in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati – non sottoscritta da Forza Italia e Lega. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Legge elettorale, arriva l’emendamento sulle preferenze

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