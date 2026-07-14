Un’analisi dell’Ageei valuta i governi dal 2006 al 2026 in base a due indicatori principali: l’occupazione e il potere d’acquisto. Secondo lo studio, il governo attuale registra i migliori risultati in questi ambiti, mentre i governi precedenti sono stati valutati come meno efficaci. L’occupazione e il potere d’acquisto sono stati confrontati con riferimenti costituzionali riguardanti il diritto al lavoro e a una retribuzione equa.

Lavoro e potere d’acquisto, maglia rosa al governo Meloni. L’analisi Ageei mette a confronto i governi che si sono succeduti dal 2006 al 2026 prendendo in esame due indicatori: l’occupazione, richiamata dall’articolo 4 della Costituzione, e il potere d’acquisto, strettamente collegato alla giusta retribuzione prevista dall’articolo 36. Si evince dai dati che sotto il Governo Meloni, il tasso di occupazione in Italia è ai massimi storici, ha raggiunto il 63,0%. E il tasso di disoccupazione è sceso al 5,0% (dati Istat di maggio 2026). Numeri che rappresentano i livelli più bassi di disoccupazione dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Questi dati mostrano un trend in crescita per i contratti stabili e per la fascia over 50. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni prima negli ultimi 20 anni per lavoro e potere d’acquisto: quali sono stati i governi peggiori: l’analisi Ageei

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