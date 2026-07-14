Melonellum in Aula al buio destra al test del voto segreto

Da ilmanifesto.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Aula, Melonellum si è presentato al buio, mentre la maggioranza di destra ha affrontato un voto segreto sulla legge elettorale. Un emendamento sulle preferenze è stato proposto da FdI senza la firma di Lega e Forza Italia. La presidente del Consiglio ha chiesto ai soci di governo rassicurazioni sulla questione.

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