In Aula, Melonellum si è presentato al buio, mentre la maggioranza di destra ha affrontato un voto segreto sulla legge elettorale. Un emendamento sulle preferenze è stato proposto da FdI senza la firma di Lega e Forza Italia. La presidente del Consiglio ha chiesto ai soci di governo rassicurazioni sulla questione.

Legge elettorale FdI presenta un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Meloni ha chiesto rassicurazioni ai soci di governo. Dubbi sulla tenuta dei parlamentari Legge elettorale FdI presenta un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Meloni ha chiesto rassicurazioni ai soci di governo. Dubbi sulla tenuta dei parlamentari Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. «Sarà una settimana decisamente calda, e non solo per le temperature lì fuori». In maggioranza la mettono così alla vigilia dell’approdo in Aula della legge elettorale: da oggi alla Camera inizieranno le votazioni sul Melonellum, a partire dalle questioni di costituzionalità. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Melonellum in Aula al buio, destra al test del voto segreto

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