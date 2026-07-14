È partita la campagna “Me First” del Gruppo Caporaso, che promuove il benessere fisico e mentale. La iniziativa riguarda un Health-Kit di prodotti alimentari, tra cui creme 100% crunchy senza zuccheri né additivi, realizzate con ingredienti naturali. I prodotti sono pensati per chi desidera seguire uno stile di vita salutare, offrendo opzioni di alta qualità e naturali. La campagna mira a sensibilizzare sull’importanza di scelte alimentari sane.

“Me first” è un un Health-Kit di prodotti sani e genuini che contiene le nuove creme 100% crunchy senza zuccheri e additivi, con ingredienti tutti naturali, perfette per chi vuole mantenere uno stile di vita sano attraverso prodotti premium e di qualità. La box contiene inoltre una lettera con suggerimenti per dedicare la giusta attenzione a se stessi, una candela per momenti di relax tra yoga o pilates, un cucchiaino di bambù e una bag per portarsi lo spuntino a pranzo al lavoro. Con “Me first” Caporaso conferma la propria evoluzione, coniugando la qualità di una lunga tradizione italiana con una visione contemporanea del benessere. Le nuove Creme 100% Crunchy rappresentano l’evoluzione healthy delle iconiche creme Caporaso. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Me First, al via la campagna del Gruppo Caporaso che invita al benessere fisico e mentale

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