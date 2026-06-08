Il tennis rappresenta una delle attività sportive più complete per il mantenimento del benessere fisico e mentale

Da amica.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente si è verificato durante una partita di tennis in un centro sportivo. Un giocatore ha subito una caduta improvvisa, finendo a terra e riportando un infortunio alla caviglia. L’evento si è svolto nel corso di un match amatoriale, senza che siano stati segnalati altri danni o coinvolgimenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito il giocatore e lo hanno trasportato in ospedale per le cure.

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Grazie alla combinazione di movimento aerobico, coordinazione e concentrazione, questa disciplina offre numerosi vantaggi che coinvolgono l’intero organismo. Dal punto di vista fisico, la pratica regolare del tennis contribuisce al miglioramento della resistenza cardiovascolare, favorisce il rafforzamento della muscolatura e aumenta agilità, equilibrio e rapidità di reazione. Gli spostamenti continui sul campo e l’alternanza tra fasi di intensità elevata e recupero aiutano inoltre a bruciare calorie e a mantenere un peso corporeo equilibrato. 🔗 Leggi su Amica.it

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