Mbappé Ester Exposito è la sua fidanzata? Ecco dove l’avete già vista

Circolano voci su una possibile frequentazione tra il calciatore e l’attrice Ester Exposito. Secondo alcune indiscrezioni, i due avrebbero una relazione. La vita privata di Mbappé continua a essere oggetto di interesse, anche in relazione alle sue prestazioni sportive. Non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla natura del rapporto.

Secondo un’indiscrezione Mbappé e l’attrice Ester Exposito si starebbero frequentando. La vita privata di Kylian Mbappé continua ad alimentare curiosità quasi quanto le sue imprese sul campo. L’attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese, impegnato anche ai Mondiali 2026, è da sempre molto riservato quando si parla di sentimenti. E proprio questo riserbo ha contribuito a rendere ancora più insistenti le indiscrezioni che, da tempo, lo accostano all’attrice spagnola Ester Expósito. Negli ultimi mesi il loro nome è comparso più volte sulle pagine di gossip internazionali, ma nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente una relazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Did Mbappé give GF Ester Exposito a $1.2M diamond necklace for Cannes

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