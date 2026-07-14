Mayday | Apple TV svela il trailer della buddy action comedy con Ryan Reynolds
Apple TV ha svelato oggi il trailer di Mayday, il nuovo lungometraggio originale che farà il suo debutto globale nel catalogo il prossimo 4 settembre. Il film vede l’inedita e carismatica coppia formata da Ryan Reynolds e dal premio Oscar Kenneth Branagh come assoluta protagonista di una buddy action comedy che mescola sapientemente i generi cinematografici, promettendo di stravolgere i canoni classici del thriller spionistico. Prodotto in collaborazione con Skydance Media, il progetto è firmato dalla celebre coppia di registi e sceneggiatori John Francis Daley e Jonathan Goldstein, già dietro al successo di pellicole apprezzatissime come Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri e Game Night – Indovina chi muore stasera?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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