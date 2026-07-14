Max Pezzali ha annunciato il doppio sold out a San Siro, con due concerti pieni in ogni ordine di posto. Ha descritto il tour come un’esperienza incredibile, sottolineando l’ampia partecipazione del pubblico e l’affetto degli amici e colleghi che sono intervenuti alle date. L’artista ha evidenziato come l’emozione raccolta durante gli eventi sia stata particolarmente intensa. I concerti hanno registrato il tutto esaurito, confermando il grande seguito di Pezzali.

«Per me è stato un tour veramente incredibile. Abbiamo ricevuto una risposta straordinaria da parte del pubblico e degli amici e colleghi che sono venuti a trovarci di data in data, e quello che più ci ha colpiti è stata l’intensità dell’emozione» – racconta Max Pezzali. « Mi stupisce sempre vedere quante persone decidano di tornare. Significa che hanno vissuto un’esperienza che li ha emozionati e che, uscendo dal concerto, vogliono già esserci alla tappa successiva. Questo mi rende davvero felice. Le canzoni c’erano già: il nostro compito era metterle in scena nel modo giusto. Se alla fine della serata il pubblico torna a casa pensando di aver vissuto qualcosa di speciale, allora significa che abbiamo fatto bene il nostro lavoro». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Max Pezzali: doppio sold out a San Siro

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