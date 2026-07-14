Sette studenti hanno ottenuto la lode e ventidue il massimo dei voti durante gli esami di maturità 2026 nei licei Poliziani di Montepulciano. Complessivamente, sono stati diplomati con il massimo dei voti. I risultati riguardano tutti gli indirizzi dell’istituto, confermando un esito di eccellenza per questa sessione. Gli esami si sono conclusi con un risultato di rilievo, coinvolgendo studenti di diverse discipline.

Montepulciano, 14 luglio 2026 – Ventidue diplomati con il massimo dei voti, di cui sette con la lode. Si chiude con un risultato di assoluto rilievo la maturità 2026 ai licei Poliziani di Montepulciano, dove gli esami di Stato hanno premiato studenti provenienti da tutti gli indirizzi dell'istituto. In particolare, sono 15 i ragazzi che hanno conseguito il 100100, mentre 7 hanno ottenuto il prestigioso 100 e lode, confermando un livello di preparazione elevato e diffuso. “È un risultato che premia il lavoro svolto nel corso dell'intero quinquennio – sottolinea l'istituto – grazie all' impegno degli studenti, alla professionalità dei docenti e al sostegno delle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità 2026, pioggia di 100 a Montepulciano. Sette studenti conquistano anche la lode

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