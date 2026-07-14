Gli uffici comunali hanno inviato una richiesta di chiarimenti alla proprietà dell’ospedale Mater Dei e al tecnico incaricato riguardo al taglio di decine di alberi, tra cui diversi pini, nell’area dell’ex colonia. Si cercano informazioni sulle tempistiche e sulle modalità dell’intervento. La vicenda riguarda l’abbattimento di alberi nella zona e si sta svolgendo un’indagine sulla gestione di queste operazioni.

Una richiesta di chiarimenti alla proprietà della Mater Dei e al tecnico incaricato. E’ quanto gli uffici comunali hanno inviato per capire tempistiche e modalità dei tagli di decine di alberi, tra cui diversi pini, avvenuta nell’area dove insisteva l’ex colonia. Il lotto è stato acquistato dal Club del sole che ha presentato un progetto per realizzare un condhotel suddiviso in più strutture ma con una cubatura complessiva sensibilmente inferiore alla precedente Mater Dei. Il tutto sarà immerso nel verde e si prevede la piantumazione di 121 alberi di cui 31 pini. Ma al momento le associazioni ambientaliste e Lipu Rimini hanno solamente visto il taglio di decine di alberi che ha cancellato gran parte della pineta a monte del sedime della ex colonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mater Dei, ‘inchiesta’ sul taglio degli alberi

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Il modo migliore per tagliare gli alberi in sicurezza

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