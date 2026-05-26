Gli ambientalisti contro il taglio degli alberi in via Vittorio Veneto
A Lido di Camaiore, in via Vittorio Veneto, gli ambientalisti hanno manifestato contro il taglio di pini e oleandri. La protesta si è concentrata sulla richiesta di fermare l’abbattimento degli alberi. La questura ha riferito che sono stati organizzati diversi sit-in e presidi lungo la strada. Non sono stati segnalati scontri o incidenti durante le manifestazioni. La decisione di abbattere gli alberi è al centro di un dibattito tra amministrazione e cittadini.
In via Vittorio Veneto a Lido di Camaiore si leva un coro di protesta: "Giù le mani dai pini e dagli oleandri". Il profumo, l’ombra, il tratto distintivo verde della costa del Lido che piano piano, per giustificazioni di sicurezza pubblica, viene a scemare: ma non esistono davvero alternative? Le associazioni ambientaliste sono sul piede di guerra contro il progetto dell’amministrazione comunale di riqualificazione del tratto di strada interno alla frazione: Amici della Terra Versilia, Comitato Difesa degli Alberi Pisa, Comitato Le Voci degli Alberi, Coordinamento Ambientalista Apuoversiliese, Legambiente Versilia e Wwf Alta Toscana daranno battaglia, anche a colpi di carte bollate, pur di salvare gli alberi secolari che fiancheggiano la via Veneto, una delle più belle e residenziali del Lido. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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