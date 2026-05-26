gli ambientalisti contro il taglio degli alberi in via vittorio veneto

Notizia in breve

A Lido di Camaiore, in via Vittorio Veneto, gli ambientalisti hanno manifestato contro il taglio di pini e oleandri. La protesta si è concentrata sulla richiesta di fermare l’abbattimento degli alberi. La questura ha riferito che sono stati organizzati diversi sit-in e presidi lungo la strada. Non sono stati segnalati scontri o incidenti durante le manifestazioni. La decisione di abbattere gli alberi è al centro di un dibattito tra amministrazione e cittadini.