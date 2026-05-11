Un attore del cast di Avengers: Doomsday ha rivelato che la Marvel sta mantenendo nascosti molti personaggi che torneranno nel film, ancora non annunciati ufficialmente. Secondo quanto riferito, il film potrebbe nascondere più ritorni di quanto comunicato pubblicamente dallo studio. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali su quali personaggi siano coinvolti o su quanti di questi siano ancora segreti.

Secondo quanto rivelato da uno degli attori del cast, lo studio sta mantenendo il segreto sul ritorno di diversi personaggi che non sono ancora stati annunciati Avengers: Doomsday potrebbe nascondere ancora più di quanto la Marvel abbia ufficialmente rivelato. Alcune recenti dichiarazioni di Alan Cumming hanno lasciato intendere che persino i membri del cast del film abbiano faticato a distinguere le identità reali dei personaggi dai depistaggi accuratamente orchestrati. Mentre l'attesa per il crossover continua a crescere, lo studio sembra determinato a tenere nascoste diverse sorprese fino al giorno dell'uscita. L'attore, apparso nella vecchia saga degli X-Men nel ruolo di Nightcrawler e di ritorno nel crossover, ha recentemente rivelato nuovi dettagli sul film durante un'intervista concessa a Deadline.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Marvel sta nascondendo il ritorno di diversi personaggi

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Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

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