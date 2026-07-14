«Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Io non ho mai minacciato lei e altri. Ho sentito un messaggio che abbiamo sentito alla scorsa udienza - 'devi morire per amore'- intendevo dire 'come sto soffrendo io, devi soffrire tu', non intendevo cose assurde». E' iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, il 20enne reo confesso, l'udienza del processo a Napoli per l'omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. Alessio Tucci visibilmente commosso, ha pronunciato queste parole dinnanzi alla mamma di Martina, Enza Cossentino, che scuotendo la testa gli rivolgeva uno sguardo severo con gli occhi rivolti verso uno dei monitor presenti nell'aula 116. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Martina Carbonaro uccisa dall'ex: Alessio Tucci in lacrime, «nessun perdono» ?Il pianto della madre della vittima: «Bastardo»

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Martina Carbonaro uccisa dall'ex. Urla in aula e minacce ai genitori della vittima

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