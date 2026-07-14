Marotta scopre la sostenibilità | Inter benvenuta nel mondo reale quello del Milan Ci sarà da divertirsi

Il presidente dell’Inter ha affermato che la squadra sta iniziando a concentrarsi sulla sostenibilità, in risposta alle recenti critiche sulla gestione economica del club. Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un richiamo ai modelli adottati da altri club di Serie A, in particolare il Milan. La polemica riguarda principalmente le strategie finanziarie e i bilanci delle società calcistiche di alto livello. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante una conferenza stampa ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Le ultime dichiarazioni del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, hanno l'effetto di un clamoroso ritorno al passato per chi mastica il calcio a tinte rossonere. Nel corso della sua ultima conferenza stampa, il numero uno nerazzurro ha tracciato la nuova linea societaria dettata da Oaktree: vincere attraverso la sostenibilità economica, stop alle spese irrazionali, contenimento drastico degli ingaggi e un focus massiccio sugli investimenti infrastrutturali. Un mantra che a Casa Milan si sente ripetere da anni, ma che sulla sponda nerazzurra del Naviglio assume oggi i contorni di una profonda e ironica ipocrisia. I due pesi e due misure del giornalismo nostrano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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