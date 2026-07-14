La scrittrice, saggista e insegnante Marilù Oliva presenta il suo libro ‘ Via delle streghe ’ per la rassegna ’ La spiaggia ama il libro ’. Sarà intervistata dal giornalista e scrittore Matteo Cavezzali stasera alle 21.15 alla Torre San Michele di Cervia. Il romanzo, edito da Solferino, racconta la storia di quattro normali vicine di casa di un vicolo nel centro di Bologna, all’apparenza si ritrovano la sera in salotto per torta, tisane e chiacchiere. Ma quei convegni sono più simili a moderni sabba, in cui progettano quella che chiamano "magia nera". Ovvero omicidi: la vendetta per efferati femminicidi i cui autori l’hanno fatta franca, sgusciando tra le maglie della legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marilù Oliva e la ’Via delle streghe’. Stasera sotto la Torre San Michele

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