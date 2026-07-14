Da 35 anni scrive isolato su una collina toscana. Ha duettato con Fedez all’Ariston e reinterpretato “Bella stronza”. Il suo ultimo brano ha raggiunto la vetta della classifica Fimi. La sua vita, come un rigore sbagliato da Baggio, non si giudica da un episodio.

Dal duetto con Fedez all'Ariston e una nuova versione di Bella stronza, al successo nella classifica Fimi del brano presentato in coppia a Sanremo 2026, Male necessario, fino al nuovo concept album Perfetto imperfetto: oggi l'Uomo Volante che ha fatto dell'imperfezione una cifra stilistica e ha saputo reinventarsi senza sosta, scendendo a patti con il destino, con i cambiamenti dell'industria discografica e perfino con i meme delle nuove generazioni, sembra aver trovato il vero elisir di felicità di un cantautore: «Prima scoprivo dai più grandi, adesso sono molto curioso di scoprire dai giovani». Uno come Marco Masini, quando è in tour, sente mai la mancanza di casa? «Devo dire la verità, no, perché la mia musica c'è sempre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marco Masini: «Scrivo isolato su una collina toscana da 35 anni. La vita è come il rigore sbagliato da Baggio: sembra che crolli tutto, invece non si giudica una vita da un solo episodio»

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