Marcello Abbondanza è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’allenatore di volley romagnolo, attualmente al Fenerbahce e alla nazionale bulgara, si è raccontato a 360° toccando numerosi spunti di interesse. In primo luogo si è partiti dalla Nazionale femminile della Bulgaria che sta allenando: “ Si tratta di una squadra di grande prospettiva. La sfida che mi ha spinto ad accettare il progetto è una sfida con giocatori non giovani ma estremamente giovani per questo livello. Nella VNL schieriamo delle 2009 in campo. Stiamo andando bene, abbiamo fatto 2 vittorie e proveremo a mantenere questo torneo, per noi sarebbe un mezzo miracolo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Marcello Abbondanza: “Mai vista in 30 anni una schiacciatrice come Markova. Quando tornerà la Russia…”

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