Marcello Abbondanza | Mai vista in 30 anni una schiacciatrice come Markova Quando tornerà la Russia…
Durante l’ultima puntata di Volley Night, in diretta su YouTube, l’allenatore ha commentato l’assenza di una schiacciatrice come la sua attuale giocatrice. Ha affermato di non aver mai visto in 30 anni una giocatrice con le sue caratteristiche. Ha poi aggiunto che si aspetta il ritorno in Russia della atleta, senza fornire ulteriori dettagli.
Marcello Abbondanza è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’allenatore di volley romagnolo, attualmente al Fenerbahce e alla nazionale bulgara, si è raccontato a 360° toccando numerosi spunti di interesse. In primo luogo si è partiti dalla Nazionale femminile della Bulgaria che sta allenando: “ Si tratta di una squadra di grande prospettiva. La sfida che mi ha spinto ad accettare il progetto è una sfida con giocatori non giovani ma estremamente giovani per questo livello. Nella VNL schieriamo delle 2009 in campo. Stiamo andando bene, abbiamo fatto 2 vittorie e proveremo a mantenere questo torneo, per noi sarebbe un mezzo miracolo”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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