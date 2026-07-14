Mao hunting la caccia al marocchino che spaccia | spunta la chat dei carabinieri Serviva solo a coordinare l’attività di contrasto ai pusher

Notizia in breve

Le conversazioni di una chat WhatsApp intitolata “Mao Hunting”, usata dai carabinieri, sono state rese note. La chat serviva a coordinare le operazioni contro un presunto spacciatore di origine marocchina. Le conversazioni documentano le attività di monitoraggio e intervento delle forze dell’ordine. La comunicazione tra gli agenti si concentrava esclusivamente sulla lotta allo spaccio di droga. La diffusione delle chat ha sollevato dubbi sulla gestione delle indagini e sulla trasparenza delle attività investigative.