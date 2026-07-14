Mao hunting la caccia al marocchino che spaccia | spunta la chat dei carabinieri Serviva solo a coordinare l’attività di contrasto ai pusher
Le conversazioni di una chat WhatsApp intitolata “Mao Hunting”, usata dai carabinieri, sono state rese note. La chat serviva a coordinare le operazioni contro un presunto spacciatore di origine marocchina. Le conversazioni documentano le attività di monitoraggio e intervento delle forze dell’ordine. La comunicazione tra gli agenti si concentrava esclusivamente sulla lotta allo spaccio di droga. La diffusione delle chat ha sollevato dubbi sulla gestione delle indagini e sulla trasparenza delle attività investigative.
Castelveccana (Varese), 14 luglio 2026 – Le conversazioni contenute in una chat di WhatsApp chiamata “Mao Hunting ”, ovvero “caccia al marocchino” acquisita agli atti dell’inchiesta sono diventate ora “l’asso nella manica” della parte civile nell’udienza di ieri del processo per la morte di Rachid Nachad, il trentaduenne ucciso il 10 febbraio 2023 nei boschi di Castelveccana. I capi d'accusa . Un riferimento evocato dalla parte civile per descrivere il contesto in cui sarebbero maturati i fatti, ma che, secondo le difese, non rappresenta il focus del procedimento, ancora concentrato sugli accertamenti tecnico-scientifici relativi allo sparo costato la vita al giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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