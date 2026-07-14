Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato la situazione del giovane giocatore Vergara, definendolo un ragazzo di sani principi. Ha anche affermato che il nuovo allenatore avrà l’opportunità di valutare diversi giocatori della rosa. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del nuovo tecnico, Max Allegri.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, durante la presentazione del nuovo allenatore partenopeo Max Allegri. “Antonio Vergara ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti dando lustro alla squadra. Lui è un ragazzo dai valori sani, l’anno scorso ha sposato un progetto lungo e ora abbiamo confermato. Era tutto già deciso, e lo ha guadagnato sul campo. L’anno scorso avevamo Romelu, l’attaccante dello scudetto. La squadra era costruita in un modo e ci bastavano Lukaku e Lucca, poi con l’infortunio di Romelu e abbiamo preso Rasmus, che ha giocato tutte le partite. A gennaio pensavamo di recuperare Romelu e abbiamo preso Giovane. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Manna: “Vergara ragazzo di sani principi, il mister avrà modo di valutare molti giocatori”

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#Vergara rinnoverà con il #Napoli sarà un rinnovo molto lungo per il ragazzo. #Manna #ADL hanno detto NO! alle offerte dalla #PremierLegue con la voglia del giocatore di rimanere azzurro. x.com

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