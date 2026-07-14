Durante la Partita del Cuore, Roberto Mancini ha evitato di confermare o smentire il suo coinvolgimento come prossimo commissario tecnico della Nazionale, rimandando le domande a un dirigente sportivo. Quando gli è stato chiesto, ha risposto di rivolgersi a un rappresentante dell’associazione sportiva, senza fornire ulteriori dettagli. Mancini, ex allenatore della squadra azzurra, continua a essere uno dei nomi più discussi per la guida tecnica della nazionale.

Roberto Mancini prossimo ct dell’Italia? Le parole del tecnico alla Partita del Cuore e la risposta chiamando in causa Malagò. Roberto Mancini resta uno dei nomi più discussi per la panchina della Nazionale italiana. L’ex commissario tecnico azzurro, accostato nelle ultime settimane al possibile ritorno alla guida dell’Italia, ha parlato ai microfoni dell’ ANSA a margine della Partita del Cuore, in corso all’ Aquila. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Interpellato sull’ipotesi di una sua nuova nomina da parte del presidente della FIGC Giovanni Malagò, Mancini ha preferito non sbilanciarsi, rimandando ogni valutazione proprio al numero uno federale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mancini prossimo ct dell’Italia? L’ex allenatore azzurro glissa: «Chiedete a Malagò»

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Mancini torna ct della Nazionale La risposta con il sorriso: «Prossima domanda»

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