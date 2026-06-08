Mancini vede di nuovo l’azzurro | l’ex ct favorito per tornare sulla panchina dell’Italia

Roberto Mancini è tornato in corsa per allenare la nazionale italiana di calcio. A tre anni dall'addio, che aveva suscitato discussioni e polemiche, l’ex ct è ora il favorito per riprendere il ruolo di allenatore della squadra. La sua candidatura viene considerata la più forte in queste settimane, con discussioni aperte sulla possibile riconferma. La decisione finale non è ancora stata comunicata pubblicamente.

A volte il calcio ama i ritorni più dei nuovi inizi. E così, a tre anni dal burrascoso addio che aveva lasciato strascichi e polemiche, Roberto Mancini torna a essere il principale candidato per guidare nuovamente la Nazionale italiana. L’ex commissario tecnico sarebbe infatti in pole position per raccogliere l’eredità della gestione affidata ad interim a Silvio Baldini dopo l’esperienza di Gennaro Gattuso. L’accordo appare vicino, anche se per la fumata bianca occorrerà attendere l’elezione del nuovo presidente federale, prevista il 22 giugno. La candidatura di Mancini è legata agli equilibri della futura governance della Figc. L’allenatore marchigiano, che compirà 62 anni a novembre, è considerato vicino a Giovanni Malagò, attualmente favorito rispetto a Giancarlo Abete nella corsa alla presidenza federale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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