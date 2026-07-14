La madre di Jannik si comporta come un termometro delle sue partite, mostrando emozioni visibili durante il gioco. Si copre il volto, morde le labbra e strabuzza gli occhi, alternando esultanze e dispiaceri. La sua reazione è immediata e spontanea, riflettendo l’andamento della partita del figlio. Non ci sono altri elementi o commenti, solo la sua presenza emotiva che accompagna ogni momento in campo.

è il termometro delle partite di Jannik, basta guardarla per capire come va l’impresa. Si copre il volto, si morde le labbra, strabuzza gli occhi, esulta, si dispera. A volte non regge, si alza e se ne va. Dietro gli scambi con l’avversario, Sinner gioca anche una partita emotiva con lei. E come se ad ogni colpo lanciasse a sua mamma i moti dell’anima e se ne liberasse. Siglinde esprime l’ansia, la fatica, lo stress, la delusione e la gioia del figlio che in campo resta lucido, concentrato, imperturbabile. Non è ingombrante. Sempre un passo indietro, a sostenerlo quando cade, a difenderlo quando gli chiedono troppo o quando il mito si infrange mostrando le sue crepe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mamma Siglinde in apprensione per Jannik

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