Sinner e la battuta su mamma Siglinde | È già tanto che sia rimasta

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di “Che tempo che fa”, il tennista Jannik Sinner ha commentato la presenza di sua madre, Siglinde, durante la finale degli Internazionali d’Italia. Sinner ha anche scherzato sulla sua mamma, dicendo che “è già tanto che sia rimasta” a guardare la partita. La sua madre è stata spesso inquadrata dalle telecamere con un volto teso, mentre seguiva il match del figlio in campo.

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Ospite a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, Jannik Sinner ha parlato di mamma Siglinde, più volte inquadrata dalle telecamere durante la finale degli Internazionali d’Italia con il volto piuttosto teso per il figlio in campo. Il numero del mondo ha scherzato così sulla sua prima tifosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner e la battuta su mamma Siglinde: “È già tanto che sia rimasta”
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