Sinner e la battuta su mamma Siglinde | È già tanto che sia rimasta
Durante una puntata di “Che tempo che fa”, il tennista Jannik Sinner ha commentato la presenza di sua madre, Siglinde, durante la finale degli Internazionali d’Italia. Sinner ha anche scherzato sulla sua mamma, dicendo che “è già tanto che sia rimasta” a guardare la partita. La sua madre è stata spesso inquadrata dalle telecamere con un volto teso, mentre seguiva il match del figlio in campo.
Ospite a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, Jannik Sinner ha parlato di mamma Siglinde, più volte inquadrata dalle telecamere durante la finale degli Internazionali d’Italia con il volto piuttosto teso per il figlio in campo. Il numero del mondo ha scherzato così sulla sua prima tifosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Sinner e la madre in tribuna: “Già tanto che sia rimasta. Mattarella? Simpaticissimo”(Adnkronos) – Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026 davanti a papà Hanspeter e mamma Siglinde, più o meno.
Jannik Sinner spiazza Paolo Maldini: "La regola di mamma Siglinde"Jannik Sinner vince, convince e nel frattempo si prende pure la scena fuori dal campo.
Dopo la sconfitta con Sinner agli Internazionali, Ruud scatena le risate con la battuta sulla Norvegia e il calcio italiano - Facebook facebook
Quindi una giornata intensa di lavoro: prima al Foro Italico a vedere Sinner (che ha perso la battuta una sola volta, dopo un'inquadratura di lei sugli spalti), e poi incontri privati al ministero. x.com
La leggendaria corsa ai Masters di Sinner potrebbe compromettere Roland Garros? reddit
Ruud e la battuta tagliente sul calcio italiano: Quando si perde contro la Norvegia...Durante la cerimonia di premiazione degli Internazionali d'Italia, il norvegese ha scherzato sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali ... corrieredellosport.it
Internazionali d'Italia, Sinner supera Ruud, fa festa davanti a Mattarella e completa il Career Golden MastersDiretta Live della finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud: in palio il titolo agli Internazionali d'Italia 2026. sport.virgilio.it