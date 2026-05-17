Sinner e la battuta su mamma Siglinde | È già tanto che sia rimasta

Durante una puntata di “Che tempo che fa”, il tennista Jannik Sinner ha commentato la presenza di sua madre, Siglinde, durante la finale degli Internazionali d’Italia. Sinner ha anche scherzato sulla sua mamma, dicendo che “è già tanto che sia rimasta” a guardare la partita. La sua madre è stata spesso inquadrata dalle telecamere con un volto teso, mentre seguiva il match del figlio in campo.

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