La popolazione di Malta ha raggiunto i 588.000 abitanti, con un aumento dovuto all’immigrazione continua. La crescita demografica si mantiene, ma si prevede che il ritmo rallenterà e diventerà più sostenibile nei prossimi anni. Non sono stati segnalati cambiamenti significativi nelle politiche di immigrazione o eventi che possano modificare questa tendenza. La popolazione continua a crescere, mantenendo un trend stabile e controllato.

Crescita Popolazione Malta: Un Futuro Sostenibile. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – La popolazione maltese continuerà a mostrare un incremento nei prossimi anni, ma a un ritmo più controllato e sostenibile. Questo è quanto affermato dal primo ministro Robert Abela, che ha sottolineato l’importanza di un equilibrio tra la crescita economica e le pressioni demografiche in atto. Il governo è impegnato a mantenere una strategia di sviluppo che possa attrarre lavoratori stranieri, essenziali per il sostegno dei settori in espansione. Abela ha evidenziato che le iniziative introdotte nel 2022 per regolare la migrazione lavorativa hanno avuto un impatto positivo, contribuendo a frenare l’accelerazione della crescita demografica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta: crescita demografica a 588.000 grazie all’immigrazione continua.

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