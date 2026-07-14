malore in mare donna di 79 anni muore a bari sulla spiaggia di pane e pomodoro

Nella mattina del 14 luglio, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, una donna di 79 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre era in acqua. I bagnanti hanno chiamato i soccorsi, ma nonostante gli interventi, la donna è deceduta. La spiaggia è stata temporaneamente chiusa, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini.

Tragedia, nella mattina del 14 luglio, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari. Una donna di 79 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua. L'allarme è scattato intorno alle 10. La donna, barese, è stata notata in difficoltà da alcuni bagnanti che hanno chiamato i soccorsi. I bagnini sono intervenuti immediatamente, riportandola a riva e iniziando le manovre di rianimazione. Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto un'automedica e un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha proseguito i tentativi di soccorso utilizzando anche il defibrillatore, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La donna è deceduta sul posto. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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Malore in mare a Chia: donna di 60 anni muore davanti al marito

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