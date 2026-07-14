Malore improvviso mentre è a cavallo cade e si fa male Un 62enne in gravi condizioni

Un uomo di 62 anni ha accusato un malore mentre era a cavallo, perdendo l'equilibrio e cadendo a terra. È rimasto a terra dolorante e in stato di incoscienza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'autoambulanza e un elicottero, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Montespertoli, 14 luglio 2026 - Accusa un malore e cade da cavallo. L'uomo, 62 anni, è stato soccorso e trasferito con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. E' successo questa mattina intorno alle 11 a San Quirico in Collina, frazione di Montespertoli. A quanto appreso il sessantenne si trovava in sella quando si è sentito male ed è finito a terra. In un primo momento si è pensato che l'uomo fosse stato disarcionato dall'animale. Invece, quando i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure si sono accorti che l'uomo era stato colto da infarto. E' stato, con molta probabilità, il problema al cuore a far perdere l'equilibro all'uomo e a farlo cadere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A Ransol, in Andorra, un cavallo si è ferito a una zampa

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