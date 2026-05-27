Una donna di 43 anni è finita in un dirupo durante un'escursione in montagna e si trova in condizioni gravi. È stata tratta in salvo dopo una complessa operazione di soccorso in una zona impervia nel territorio di Summonte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale. La zona è stata raggiunta con difficoltà a causa della difficile accessibilità del terreno.

Tempo di lettura: < 1 minuto – Complicata operazione per soccorrere una 43enne rimasta bloccata in una zona di montagna nel territorio del comune di Summonte, in provincia di Avellino. Mentre faceva trekking in una zona impervia si è fratturata la caviglia ed è caduta in un dirupo. La donna, originaria di Baronissi, in provincia di Salerno, è stato faticosamente raggiunta e recuperata dagli uomini dei Vigili del Fuoco. In eliambulanza è stata poi trasferita dal 118 ad Avellino e da qui ricoverata all’ospedale “Moscati”. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato diverse pattuglie della Polizia di Stato. Le condizioni della donna non sarebbero preoccupanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finisce in dirupo mentre fa trekking, 43enne in gravi condizioni

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