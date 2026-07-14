Maldive un viaggio perfetto anche con i bimbi | i consigli di Elisa e Raffaele

Elisa e Raffaele di Un amico in Valigia hanno visitato le Maldive con le loro bambine, scegliendo zone meno turistiche. Le Maldive sono note per resort di lusso, overwater villa e immagini da cartolina. La coppia ha condiviso consigli pratici per viaggiare con bambini in questa destinazione. La visita si è svolta lontano dalle rotte più affollate, puntando su aree meno frequentate.

Elisa e Raffaele di Un amico in Valigia ci portano alle Maldive con le loro bambine, lontano dalle rotte troppo turistiche. Le Maldive sono uno di quei viaggi che, appena lo nomini, fanno pensare subito a resort di lusso, overwater villa e vacanze da cartolina. Ma Elisa e Raffaele di Un amico in Valigia (Instagram), da sempre volevano un altro tipo di esperienza e fin dall’inizio hanno scelto volontariamente di non soggiornare in un resort. Per entrare in contatto con il luogo, con la sua cultura e con le persone che lo abitano, Elisa e Raffaele hanno scelto di programmare il loro viaggio alle Maldive, con le loro due bambine, prenotando una guest house su un’isola locale e «ancora oggi pensiamo sia stata una delle scelte migliori che potessimo fare», confessano nella loro rubrica su Novella 2000. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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