Maldini sì o Maldini no? Tra scommessa e rischio il Cagliari valuta davvero il colpo – VIDEO di Elia Serra

Il Cagliari sta valutando seriamente l’acquisto di Daniel Maldini, classe 2001, anche se la proposta divide i tifosi. La società sta studiando una strategia per portarlo in squadra, mentre il nome del giocatore rimane al centro di discussioni tra sostenitori e addetti ai lavori. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Maldini al Cagliari, il classe 2001 divide la piazza: Accardi valuta il colpo e studia la strategia. Il nome di Daniel Maldini continua a essere uno dei più discussi in orbita Cagliari. L’interesse del club rossoblù ha acceso un dibattito acceso tra i tifosi: da una parte chi vede nel classe 2001 una potenziale occasione di mercato, dall’altra chi nutre dubbi sulla continuità mostrata nelle ultime stagioni, nonostante il talento non sia mai stato realmente messo in discussione. Reduce da un’annata complessa, iniziata all’ Atalanta e conclusa alla Lazio, Maldini non è riuscito a trovare quella regolarità di rendimento necessaria per compiere il definitivo salto di qualità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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