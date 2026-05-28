Fiorentina ore decisive per la panchina | incontro con l’agente di Vanoli al Viola Park

Da calcionews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina sta valutando il futuro dell’allenatore Paolo Vanoli, con un incontro con il suo agente al Viola Park. La società non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua permanenza o sostituzione. Le discussioni continuano, ma al momento non ci sono ufficialità o annunci ufficiali. La situazione resta in sospeso mentre si attendono ulteriori sviluppi.

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La società viola prende tempo: nessuna decisione definitiva sul futuro dell’allenatore Paolo Vanoli. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro della panchina della Fiorentina resta ancora tutto da chiarire. Nella giornata di giovedì 28 maggio, infatti, si è svolto un incontro al Viola Park tra la dirigenza viola e Andrea D’Amico, procuratore di Paolo Vanoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il confronto con il club è stato interlocutorio e non ha portato a una decisione definitiva. LEGGI ANCHE: le ultimissime in Serie A La società, rappresentata in particolare dal direttore sportivo Fabio Paratici, non avrebbe ancora comunicato all’allenatore l’intenzione di interrompere il rapporto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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