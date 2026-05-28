Fiorentina ore decisive per la panchina | incontro con l’agente di Vanoli al Viola Park
La Fiorentina sta valutando il futuro dell’allenatore Paolo Vanoli, con un incontro con il suo agente al Viola Park. La società non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua permanenza o sostituzione. Le discussioni continuano, ma al momento non ci sono ufficialità o annunci ufficiali. La situazione resta in sospeso mentre si attendono ulteriori sviluppi.
La società viola prende tempo: nessuna decisione definitiva sul futuro dell’allenatore Paolo Vanoli. Tutti gli aggiornamenti. Il futuro della panchina della Fiorentina resta ancora tutto da chiarire. Nella giornata di giovedì 28 maggio, infatti, si è svolto un incontro al Viola Park tra la dirigenza viola e Andrea D’Amico, procuratore di Paolo Vanoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il confronto con il club è stato interlocutorio e non ha portato a una decisione definitiva. LEGGI ANCHE: le ultimissime in Serie A La società, rappresentata in particolare dal direttore sportivo Fabio Paratici, non avrebbe ancora comunicato all’allenatore l’intenzione di interrompere il rapporto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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