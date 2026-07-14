L' ultima Bastiglia di Macron La sfilata delle forze armate e l' addio ai sogni di grandeur
Oggi si sono svolti due eventi in Francia. Da un lato, a Dallas, si è disputata una semifinale tra la squadra francese e la Spagna. Dall’altro, nel paese, si è celebrata la festa della Repubblica. In entrambe le occasioni, sono state osservate attività di gruppo e celebrazioni ufficiali, senza che si registrassero incidenti o situazioni di particolare rilievo.
Doppio appuntamento oggi per i francesi. A Dallas la multicolorata squadra dei Bleus scende in campo contro un'agguerrita Spagna in una semifinale al cardiopalma mentre in tutto l'Esagono si festeggia la festa della Repubblica. Per la decima e ultima volta Emmanuel Macron scenderà gli Champs-Élysées per presenziare alla storica sfilata. Con una importante novità: il presidente uscente non si limiterà a omaggiare le Forze Armate francesi ma benedirà laicamente il tanto da lui voluto "risveglio strategico dell'Europa". Insomma il suo "regalo" finale prima di lasciare tra dieci mesi l'Eliseo. Per l'occasione, come ha annunciato su X il governatore militare di Parigi Loïc Mizon, marceranno "con i loro vessilli le delegazioni dei paesi alleati, principalmente provenienti dall'Unione Europea, e nel cielo sfrecceranno aerei militari stranieri". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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