L' ultima Bastiglia di Macron La sfilata delle forze armate e l' addio ai sogni di grandeur

Notizia in breve

Oggi si sono svolti due eventi in Francia. Da un lato, a Dallas, si è disputata una semifinale tra la squadra francese e la Spagna. Dall’altro, nel paese, si è celebrata la festa della Repubblica. In entrambe le occasioni, sono state osservate attività di gruppo e celebrazioni ufficiali, senza che si registrassero incidenti o situazioni di particolare rilievo.