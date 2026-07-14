Il futuro di Romelu Lukaku non è ancora definito, con il Napoli che mantiene aperte diverse opzioni. Tuttavia, il possibile trasferimento al Besiktas è stato smentito da un rappresentante dell’attaccante, che ha escluso questa pista. Al momento non ci sono conferme su altre destinazioni e il club italiano non ha comunicato ufficialmente piani alternativi. La situazione rimane in evoluzione senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il futuro di Romelu Lukaku resta un tema aperto per il Napoli, ma una pista può già essere esclusa. Nelle ultime ore il nome del Besiktas era stato accostato all’attaccante belga, tra le possibili destinazioni in caso di addio agli azzurri. A chiudere lo scenario ci ha pensato Federico Pastorello, agente del centravanti, intervenuto ai microfoni di 365scores.com. Il procuratore ha smentito in maniera netta qualsiasi contatto con il club turco. “Non ho mai parlato con i dirigenti del Besiktas riguardo a Romelu Lukaku. Tutte le voci su trattative o contatti con la dirigenza del Besiktas sono completamente false e nessun contatto di questo tipo ha avuto luogo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, Pastorello smentisce il Besiktas: futuro aperto

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NESSUNA TRATTATIVA COL #BESIKTAS L’agente di Romelu #Lukaku, Federico Pastorello, nega a 365 Scores una trattativa tra l’attaccante e il club turco: La storia non è vera Vorreste la sua permanenza al Napoli #Calcionews24 x.com

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