È solo la seconda volta al Mondiale, ma Francia-Spagna è ormai un classico e soprattutto la vetrina del meglio del calcio. L'incipit risale al 1984 e la finale dell'Europeo, primo titolo dei Bleus con il famoso "carré magique": Platini numero 10, e in gol con Bellone per il 2-0 conclusivo. Poi Giresse e Tigana da guardaspalle, e in regia Luis Fernandez, nato in Spagna e anima di una Francia di cui poi fu capitano. E che oggi si gode la sfida da commentatore televisivo: "Sarà una bella semifinale - prevede l'ex tecnico di Psg e Athletic Bilbao parlando con la Gazzetta -, si tratta di una finale anticipata tra i campioni d'Europa e i vice-campioni del Mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luis Fernandez: "L'attacco della Francia è oro puro, ma occhio! Yamal è sempre in agguato"

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