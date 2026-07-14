L’Unione europea ha definito il 14 luglio come il “Super Tuesday dell’allargamento”, segnando un’accelerazione nei processi di adesione di Ucraina e dei paesi dei Balcani. La commissaria europea ha dichiarato che questa giornata rappresenta un momento chiave per la composizione futura dell’UE. La delegazione ucraina ha annunciato l’intenzione di entrare nell’Unione entro il 2027.

L’ Unione europea considera la giornata del 14 luglio un punto di svolta per la sua composizione futura. La commissaria Marta Kos lo ha già definito il “ Super Tuesday dell’allargamento “. L’Ue dilaniata e immobilizzata dalla mancanza di unità quando si tratta di prendere decisioni fondamentali per il proprio sviluppo e, in certi casi, la propria sopravvivenza, non indietreggia ma rilancia con ben quattro conferenze di adesione in un solo giorno che sanciscono nuovi passi in avanti nel processo di altrettanti Paesi. Con una menzione speciale per Kiev: “L’architettura della sicurezza futura del nostro continente è impensabile senza di loro”. Ucraina, Moldavia, Albania e Montenegro: ecco il ‘Super Tuesday’ Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue accelera sull’adesione di Ucraina e Balcani: “Oggi è il Super Tuesday dell’allargamento”. Kiev: “Dentro entro il 2027”

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