Nelle prossime ore scadrà la clausola di acquisto del difensore colombiano, attualmente in prestito al Bologna. Il tecnico del club emiliano ha confermato che il giocatore è ancora sotto contratto con il Bologna, aggiungendo che domani scade l’opzione di 28 milioni di euro per la Juventus. La società bianconera non ha ancora annunciato se eserciterà il diritto di riscatto.

di Luca Fioretti Il tecnico del Bologna blinda a parole il difensore colombiano: domani scade l’opzione da 28 milioni di euro per i bianconeri. La Juventus è sempre più attiva alla ricerca di un nuovo leader per il reparto arretrato e, nelle ultime settimane, il mirino della dirigenza si è focalizzato con particolare decisione sul profilo di Jhon Lucumì. Il centrale difensivo è reduce dall’intensa esperienza ai Mondiali con la Colombia ed è legato al Bologna da un contratto in scadenza tra un solo anno. Le prossime ore saranno letteralmente decisive: domani scadrà infatti la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida esattamente fino al 15 luglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Lucumi Juventus, nelle prossime ore scadrà la clausola. L’annuncio di Tedesco: «Al momento è un nostro giocatore»

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