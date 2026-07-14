Durante la notte tra il 13 e il 14 luglio 2026, i carabinieri hanno inseguito un’auto tra Viareggio e Camaiore. L’automobilista non si è fermato all’alt e ha proseguito la fuga, finché è stato arrestato dopo un inseguimento. L’uomo, di 33 anni, è stato fermato dai militari della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile.

LUCCA – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni dopo un inseguimento tra Viareggio e Camaiore, in Versilia, in provincia di Lucca. L’episodio è avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 luglio 2026 durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile. L’intervento è scattato lungo via della Gronda, a Viareggio, quando una pattuglia ha intimato l’alt a un’auto ritenuta sospetta. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dando inizio a un inseguimento che si è protratto fino a via delle Bocchette, nel territorio comunale di Camaiore. I militari hanno seguito il veicolo mantenendo una distanza di sicurezza e procedendo con lampeggianti e sirene attivati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Lucca: non si ferma all’alt dei carabinieri. Arrestato dopo l’inseguimento

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