Luca Carboni ritorno al ‘mare’ | Canto 40 anni di musica in libertà
Luca Carboni sta portando in giro per l’Italia il suo nuovo tour intitolato ‘Rio Ari O’. Questa sera alle 21 si esibirà in piazza Garibaldi a Cervia. Il cantante ha annunciato che il concerto rappresenta un omaggio ai 40 anni di musica in libertà. La tournée sta attirando molti fan e si svolge in diverse città italiane.
Bologna, 14 luglio 2026 – Sta facendo il giro d’Italia con il suo nuovo tour ‘ Rio Ari O ’ Luca Carboni che, stasera alle 21, è atteso in piazza Garibaldi a Cervia. Dopo i palazzetti dello sport, l’artista bolognese porta nelle piazze il nuovo spettacolo che è un grande racconto tra musica, immagini e parole, con le canzoni della sua lunga carriera, alternando momento di grande festa ad altri di intimità acustica. Il pubblico potrà ascoltare cult come ‘Mare Mare ’, ‘ Ci stiamo sbagliando ragazzi ’, ‘ Fragole buone buone ’ e ‘ Inno nazionale’, brani storici quali ’La mia città ’ e ‘ Silvia lo sai ’ e singoli più recenti come ‘San Luca’, cui ha collaborato con Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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