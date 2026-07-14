Luca Carboni sta portando in giro per l’Italia il suo nuovo tour intitolato ‘Rio Ari O’. Questa sera alle 21 si esibirà in piazza Garibaldi a Cervia. Il cantante ha annunciato che il concerto rappresenta un omaggio ai 40 anni di musica in libertà. La tournée sta attirando molti fan e si svolge in diverse città italiane.

Bologna, 14 luglio 2026 – Sta facendo il giro d’Italia con il suo nuovo tour ‘ Rio Ari O ’ Luca Carboni che, stasera alle 21, è atteso in piazza Garibaldi a Cervia. Dopo i palazzetti dello sport, l’artista bolognese porta nelle piazze il nuovo spettacolo che è un grande racconto tra musica, immagini e parole, con le canzoni della sua lunga carriera, alternando momento di grande festa ad altri di intimità acustica. Il pubblico potrà ascoltare cult come ‘Mare Mare ’, ‘ Ci stiamo sbagliando ragazzi ’, ‘ Fragole buone buone ’ e ‘ Inno nazionale’, brani storici quali ’La mia città ’ e ‘ Silvia lo sai ’ e singoli più recenti come ‘San Luca’, cui ha collaborato con Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luca Carboni, ritorno al ‘mare’: “Canto 40 anni di musica in libertà”

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