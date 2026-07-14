Louisiana strade allagate e auto bloccate | il video

Un video diffuso dalla stazione televisiva KTBS mostra auto bloccate nelle strade allagate di Bossier City, Louisiana. Il Servizio meteorologico nazionale ha segnalato temporali nel pomeriggio di lunedì nella zona di Shreveport, causando l’accumulo di acqua sulla carreggiata e ostacolando il traffico. Nessuna informazione è stata riportata su eventuali feriti o danni.

Un video della stazione televisiva KTBS di Shreveport, Louisiana, mostra veicoli bloccati lungo le strade allagate, a Bossier City. Il Servizio meteorologico nazionale riferisce che lunedì pomeriggio si sono verificati temporali nella zona di Shreveport. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Louisiana, Texas is Underwater! Storm, Flooding Swept Away Homes, Cars in Shreveport

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